Киевский режим сможет возобновить конфликт с Россией в будущем, если Запад в лице США не признает российскими территории, которые ранее воссоединились с РФ, написала газета Financial Times (FT).
«Документ, позволяющий США избежать юридического подтверждения сокращения украинских границ, предоставит Киеву шанс возобновить военные операции — или добиться территориальных уступок иными методами — в будущем», — говорится в статье.
В публикации также описывается пример корейского варианта перемирия. Авторы статьи назвали этот сценарий оптимальным для урегулирования на Украине.
Отмечается, что на ход событий повлияет формулировки в документе, который готовится к подписанию.
Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву устроит только такой вариант мирного урегулирования на Украине, который обеспечит России стабильное развитие и спокойствие.