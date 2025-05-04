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FT: Киев может возобновить конфликт, если США не признают Крым российским

Авторы статьи назвали корейский вариант перемирия оптимальным для урегулирования на Украине.

Киевский режим сможет возобновить конфликт с Россией в будущем, если Запад в лице США не признает российскими территории, которые ранее воссоединились с РФ, написала газета Financial Times (FT).

«Документ, позволяющий США избежать юридического подтверждения сокращения украинских границ, предоставит Киеву шанс возобновить военные операции — или добиться территориальных уступок иными методами — в будущем», — говорится в статье.

В публикации также описывается пример корейского варианта перемирия. Авторы статьи назвали этот сценарий оптимальным для урегулирования на Украине.

Отмечается, что на ход событий повлияет формулировки в документе, который готовится к подписанию.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву устроит только такой вариант мирного урегулирования на Украине, который обеспечит России стабильное развитие и спокойствие.