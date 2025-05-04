В РФ поставили Зеленского на место после угроз параду Победы в Москве

Владимир Зеленский 3 мая заявил об отказе от перемирия в зоне СВО и выступил с угрозами в адрес участников парада Победы в Москве 9 мая. Российские депутаты и сенаторы в разговоре с aif.ru поставили главу киевского режима на место и объяснили, почему его усилия по срыву праздничного мероприятия в столице не увенчаются успехом.
Парад состоится при любых условиях.
Сенатор, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отметил, что Зеленскому не удастся запугать участников парада 80-летия Великой Победы в Москве, он состоится при «любой политической погоде».
«Что касается парада и празднования нашего 80-летия Великой Победы, то все это состоится, что называется, при любой политической погоде. Вот эти шпанские замашки с запугиванием лидеров, политиков и так далее, они уже начинают надоедать, по-моему, не только нам», — сказал aif.ru Карасин.
Зеленский «пробил дно», угрожая физической небезопасностью ветеранам, которые придут 9 мая на парады и торжственные мероприятия, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае провокаций со стороны Украины никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.
Кто из мировых лидеров приедет на парад в Москву.
Участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве планируют лидеры более 20 стран.
В Москве ожидают визит не только лидеров стран СНГ, но и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Визит сербского лидера Александра Вучича сейчас под вопросом — 3 мая стало известно о его госпитализации в Белграде.
Кроме того, свое участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо. Однако, по данным портала Tvnoviny, Фицо в последние дни уже отменил несколько встреч из-за проблем со здоровьем.
Политолог Сергей Марков в разговоре с aif.ru не исключал, что вероятность визита американского представителя на парад Победы в Москве достаточно высока.
По его словам, это может быть не высокопрофильный представитель из Вашингтона, а, например, посол США или чиновник уровня заместителя госсекретаря.
Почему Зеленский пытается запугать иностранных лидеров.
Сенатор Карасин назвал Зеленского «шпаной», которую нужно «поставить в строй» из-за заявлений об отказе о перемирии и угроз в адрес иностранных политиков, планирующих участвовать в параде Победы в РФ.
«Делая такие заявления, Зеленский расписывается в том, что он не то что международный террорист и шантажист, а просто шпана, которую надо поставить в строй, потому что это продолжаться может бесконечно», — сказал Карасин.
Депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил в беседе с aif.ru, что Зеленскому не выгоден парад Победы в Москве, так как он станет подтверждением, что никакой изоляции России в мире нет.
«Зеленский хочет сорвать парад, потому что для всего прогрессивного человечества это большой праздник… А киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину. Но я думаю, что заявления Зеленского, попытки Киева шантажировать, запугать ни к чему не приведут», — резюмировал Чепа.