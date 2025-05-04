«Бесовская затея»: ВСУ могут повторить атаку на Россию в День Победы, уверен эксперт

Провальная попытка ВСУ атаковать регионы России 3 мая ещё больше разозлила киевский режим, поэтому Владимир Зеленский может предпринять новую попытку в День Победы. Тем более, что на его шабаш никто не хочет ехать. Об этом предупредил военный эксперт Василий Дандыкин.