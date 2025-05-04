Дипломат Ким: в Вашингтоне на акциях к 80-летию Победы были попытки провокаций

В ходе проведения памятных акций в честь 80-летия Великой Победы в столице США Вашингтоне были попытки провокаций. Об этом информировал советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким.
«К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказал Ким РИА Новости.
Напомним, власти Вашингтона впервые за шесть лет согласовали проведение акции «Бессмертный полк», которая прошла в субботу 3 мая. В акции приняли участие около ста человек.
Ранее сообщалось, что 1 мая в Риме состоялась акция «Бессмертный полк». 400 человек прошли колонной от церкви святой Екатерины до российской школы при посольстве РФ.
Также сообщалось, что полиция Берлина дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, однако запретила на ней использовать в каком-либо виде георгиевские ленты, а также символы «Z» и «V».
Накануне президент России Владимир Путин назвал шествие «Бессмертного полка» данью памяти павшим солдатам и отметил, что «Бессмертный полк» объединяет миллионы людей.