В Польше призвали с благодарностью относиться к СССР

Отмечается, что притеснения, которым поляки подверглись во время немецкой оккупации, нельзя сравнить ни с чем. Авторы напомнили, что нацисты презирали местных жителей и отправляли их в концентрационные лагеря. В свою очередь, в послевоенной Польской народной республике (ПНР) началось восстановление мирной жизни.