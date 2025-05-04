Администрация Трампа подала в суд на власти штата Колорадо из-за мигрантов

Американская администрация подала в суд на штат Колорадо и его столицу Денвер. Предметом иска стало местное законодательство о миграции, которое идет в разрез с федеральным. В частности, Вашингтон обвиняет местные власти в препятствии депортации нелегальных мигрантов, пишет издание New York Times.