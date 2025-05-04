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Администрация Трампа подала в суд на власти штата Колорадо из-за мигрантов

Вашингтон судится со столицей Колорадо Денвером из-за законов о миграции.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация подала в суд на штат Колорадо и его столицу Денвер. Предметом иска стало местное законодательство о миграции, которое идет в разрез с федеральным. В частности, Вашингтон обвиняет местные власти в препятствии депортации нелегальных мигрантов, пишет издание New York Times.

«Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям… чтобы заставить местные органы власти помочь в проведении депортаций», — сказано в публикации.

В частности, Вашингтон оспаривает в судебном порядке указ мэра Денвера, декларирующий создание «безопасного и гостеприимного города для всех».

Тем временем Трамп собрался депортировать нелегалов в несуществующие страны. В частности, 337 человек должны вернуться в СССР.

Как «торговые войны» и массовые депортации Трампа углубляют раскол в американском обществе, читайте здесь на KP.RU.

Также Трамп заявил, что отказ американских судов помогать администрации президента Соединенных Штатов в депортации преступных мигрантов идет вразрез идеям основателей государства.