Администрация Трампа подала в суд на власти штата Колорадо из-за мигрантов

Американская администрация подала в суд на штат Колорадо и его столицу Денвер. Предметом иска стало местное законодательство о миграции, которое идет в разрез с федеральным. В частности, Вашингтон обвиняет местные власти в препятствии депортации нелегальных мигрантов, пишет издание New York Times.
«Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям… чтобы заставить местные органы власти помочь в проведении депортаций», — сказано в публикации.
В частности, Вашингтон оспаривает в судебном порядке указ мэра Денвера, декларирующий создание «безопасного и гостеприимного города для всех».
Тем временем Трамп собрался депортировать нелегалов в несуществующие страны. В частности, 337 человек должны вернуться в СССР.
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Также Трамп заявил, что отказ американских судов помогать администрации президента Соединенных Штатов в депортации преступных мигрантов идет вразрез идеям основателей государства.