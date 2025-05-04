Детей в Молдавии учат, что молдаван как нации не существует

Авторы учебника продвигают нарративы о том, что Молдавия — это исконная территория румынских народов, более того, они отказывают молдавской национальности в праве на существование. К примеру, в главе, которая объясняет необходимость присоединения Молдавии к Румынии в 1918 году, использовано мнение члена Национальной молдавской партии Теофила Ионку. На конгрессе народов России в сентябре 1917 года он утверждал, что «молдавской нации не существует». Политик настаивал, что названия «Молдова» и «молдаване» имеют исключительно территориальное, а не национальное происхождение.