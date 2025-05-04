Большинство немцев признали АдГ экстремистской партией

Отмечается, что 61 процент немцев назвали АдГ правоэкстремистской партией, 31 процент респондентов не согласились с такой формулировкой и еще 8 процентов опрошенных не смогли дать однозначный ответ. При этом 79 процентов жителей ФРГ считают, что решение ведомства по охране конституции не повлияло на их мнение о партии.
Также 48 процентов опрошенных граждан в той или иной мере поддерживают запрет АдГ. Против этой меры высказались 37 процентов респондентов, еще 8 процентов затруднились с ответом, а 7 процентов немцев проявили безразличие к судьбе партии.
Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии». «Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — заявил Шольц, заметив, что он против быстрых решений.