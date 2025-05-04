В Польше испугались, что Россия не будет освобождать страну от нацистов во второй раз

Во время Второй мировой войны поляки подвергались жестоким репрессиям, однако после окончания конфликта Польская Народная Республика смогла восстановить разрушенные города и развить промышленность. В этом контексте авторы напомнили о более чем 600 тысячах советских солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши.