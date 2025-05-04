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Глава Пентагона посетит Израиль перед визитом Трампа на Ближний Восток

Хегсет встретится с премьер-министром еврейского государства Нетаньяху и министром обороны этой страны Кацем.

Источник: Аргументы и факты

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая посетит Израиль, эта поездка станет его первым рабочим визитом в указанную страну в качестве американского министра обороны, сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Он проведёт встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и руководителем минобороны этой страны Исраэлем Кацем. Поездка Хегсата состоится перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Напомним, 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт проинформировала, с 13 по 16 мая американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Это станет его первой поездкой за рубеж после возвращения в кресло главы государства.

Трамп, в свою очередь, заявил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после своего визита в Эр-Рияд.