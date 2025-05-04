Глава Пентагона посетит Израиль перед визитом Трампа на Ближний Восток

Напомним, 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт проинформировала, с 13 по 16 мая американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Это станет его первой поездкой за рубеж после возвращения в кресло главы государства.