По его словам, иностранцы целенаправленно убивали гражданских людей, не делая различий между женщинами, детьми и стариками.
«Наёмники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передаёт слова Алаудинова агентство РИА «Новости».
Некоторые украинские военные пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков, подчеркнул Алаудинов.
Ранее ВСУ вновь пытались прорваться через границу РФ в Курскую область. Российские военные нанесли артиллерийский удар по скоплению украинских военных в районе посёлка Великая Писаревка в Сумской области.