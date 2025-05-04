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Алаудинов: Наёмники ВСУ проявили наибольшую жестокость в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о том, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, проявили наибольшую жестокость по отношению к мирным жителям Курской области.

Источник: Life.ru

По его словам, иностранцы целенаправленно убивали гражданских людей, не делая различий между женщинами, детьми и стариками.

«Наёмники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передаёт слова Алаудинова агентство РИА «Новости».

Некоторые украинские военные пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков, подчеркнул Алаудинов.

Ранее ВСУ вновь пытались прорваться через границу РФ в Курскую область. Российские военные нанесли артиллерийский удар по скоплению украинских военных в районе посёлка Великая Писаревка в Сумской области.