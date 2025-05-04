Шантажист и террорист. В РФ ответили на отказ Зеленского от перемирия 9 Мая

«Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — заявил Медведев.