Владимир Зеленский заявил, что киевские власти не могут гарантировать безопасность иностранных лидеров, планирующих посетить парад 9 мая в Москве. Кроме того, он отверг предложение Москвы о перемирии на время празднования 80-летия Победы.
Зеленский в очередной раз доказал, что он террорист.
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил aif.ru, что, отказавшись от перемирия к 80-летию Победы, Владимир Зеленский показал себя как международный шантажист и террорист, которого необходимо поставить на место.
«Это лишний раз доказывает, что мы имеем дело с международной шпаной. Делая такие заявления, Зеленский сам подтверждает, что является не просто террористом и шантажистом, а банальной шпаной, которую пора поставить в строй, иначе это может продолжаться бесконечно», — отметил Карасин.
Угрозы западным лидерам от Зеленского являются шантажом.
Григорий Карасин заявил, что парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве пройдет независимо от политической обстановки, и попытки Зеленского запугать его участников не увенчаются успехом.
«Парад и празднование 80-летия Победы состоятся при любой политической погоде. Эти шпанские замашки с запугиванием лидеров и политиков начинают надоедать, по-моему, не только нам», — отметил сенатор.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что заявление Владимира Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы — это словесная провокация.
«Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — заявил Медведев.
Россия объявила перемирие на время празднования 80-летия Победы — с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая. В этот период боевые действия будут полностью приостановлены.
Ранее аналогичное пасхальное перемирие также вводилось по решению президента РФ Владимира Путина — оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Тогда Киев после некоторых колебаний согласился на него, однако, по данным Минобороны РФ, за это время украинская сторона допустила около 4,9 тысячи нарушений.