Солдаты ВСУ, проходящие подготовку в Великобритании, примут участие в шествии в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне, которое состоится 5 мая в Лондоне. Власти страны назвали это жестом поддержки Украины.
Когда пройдет парад Победы в Лондон с участием ВСУ.
Украинские военнослужащие примут участие в военном шествии по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, которое пройдет 5 мая в Лондоне.
К украинским солдатам присоединятся около тысячи британских военнослужащих — представителей Королевского военно-морского флота, Королевской морской пехоты, армии и Королевских ВВС. В Минобороны Британии подчеркнули, что участие ВСУ символизирует международную поддержку Украины.
Отмечается, что в шествии будут участвовать украинские военные, находящиеся в Британии по программе подготовки новобранцев ВСУ. С момента старта программы летом 2022 года Британия и 12 стран-партнеров обучили более 54 тысяч украинских солдат.
В параде Победы в Лондоне будут участвовать наследники Бандеры и Гитлера.
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в диалоге с aif.ru раскритиковал участие украинских военнослужащих в параде Победы в Лондоне.
По его словам, украинские военные, которых он называл «неонацистами» и «наследниками Бандеры и Гитлера», сумели «захватить» Великобританию без единого выстрела, чего не смог добиться даже Третий рейх.
«Надеюсь, части ВСУ пройдутся по лондонским улицам во всей красе: с нацистскими лозунгами, символикой дивизий СС “Галичина”, “Мертвая голова” и “Дас Райх”, свастиками и портретами Гитлера. То, что так и не удалось Третьему Рейху — захват Великобритании — без единого выстрела осуществили украинские неонацисты, наследники Бандеры и Гитлера», — сказал политик.
Журавлев подчеркнул, что считает участие ВСУ в мероприятии по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне абсурдным и возмутительным жестом.
Журавлев предложил Британии пригласить на парад 5 мая войска стран Оси.
Алексей Журавлев также предложил британским властям довести ситуацию до абсурда и пригласить на парад Победы немецкие, итальянские и японские подразделения в форме времен Второй мировой войны.
По его словам, «гитлеровская коалиция» уже практически в сборе, учитывая, что европейские страны и сегодня, по его мнению, поддерживают Украину.
Депутат напомнил, что во времена Вермахта в его рядах сражались французские, датские, эстонские и польские подразделения, а теперь «их потомки воюют против России на стороне Киева».
«Принципы гитлеровской коалиции в последнее время активно поддерживает вся Европа, которая, впрочем, и в Вермахте была весьма широко представлена: французские и датские дивизии, эстонские батальоны и польские полки — все они и сейчас воюют против России на Украине», — заключил Журавлев.
ВСУ спешат продемонстрировать Западу свою мощь перед парадом в Лондоне.
Так как украинские военные готовятся участвовать в параде Победы в Лондоне, они спешат продемонстрировать свою силу и мощь, нанося удары по мирным жителям РФ. Об этом aif.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя массированную атаку ВСУ по югу России в ночь со 2 на 3 мая.
«Украинская армия готовится к участию в так называемом “параде Победы”. Мне неясно, о какой победе идет речь, которую они собираются отмечать в Великобритании, но там должны гордо пройти украинские войска — со знаменем, как они бомбили мирные русские дома, где живут простые жители», — подчеркнул депутат.
По словам Колесника, использование западного вооружения должно подчеркнуть значимость Украины для западных союзников.