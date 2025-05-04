«Принципы гитлеровской коалиции в последнее время активно поддерживает вся Европа, которая, впрочем, и в Вермахте была весьма широко представлена: французские и датские дивизии, эстонские батальоны и польские полки — все они и сейчас воюют против России на Украине», — заключил Журавлев.