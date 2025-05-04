Bild: Около двух третей жителей ФРГ назвали АдГ правоэкстремистской

Большинство жителей Германии разделяют мнение Федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ о том, что партия «Альтернатива для Германии» является правоэкстремистской. Таковы данные опроса, в котором участвовал 1001 гражданин ФРГ, информирует издание Bild.
Сообщается, что правоэкстремистской АдГ назвал 61 процент жителей Германии, при этом 48 процентов опрошенных считают, что партию нужно запретить. Опрос проводился в первых числах мая.
Накануне Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (контрразведка ФРГ) охарактеризовала партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как «правоэкстремистскую».
При этом исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться с запретом партии «Альтернативы для Германии».
Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» впервые заняла второе место на выборах в ФРГ.