Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал трезвым взглядом слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о границах Украины.
Ранее он сказал, что Украина не сможет вернуться к границам, которые существовали до 2014 года.
— Рубио абсолютно прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных партнеров. Сейчас от нее осталась только территория. И что бы ни заявлял украинский президент Владимир Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года речи быть не может. Все это блеф, и в Америке это прекрасно понимают, — цитирует парламентария РИА Новости.
Он подчеркнул, что РФ не торгует своими территориями и защитит народы, которые ей доверились и выбрали с ней общий путь развития.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются и их участники «довольно близки» к достижению соглашения. В то же время глава Рф Владимир Путин, по сообщениям американских СМИ, дал понять Трампу и его специальному посланнику Стиву Уиткоффу о намерении Москвы продолжать спецоперацию до достижения ее целей.