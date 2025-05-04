— Рубио абсолютно прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных партнеров. Сейчас от нее осталась только территория. И что бы ни заявлял украинский президент Владимир Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года речи быть не может. Все это блеф, и в Америке это прекрасно понимают, — цитирует парламентария РИА Новости.