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Аналитик Меркурис: конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом

Евросоюзу необходим конфликт с РФ для продвижения своих интересов среди стран-участниц.

Источник: Аргументы и факты

По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, конфликт с Россией необходим Европейскому союзу для продвижения своих интересов среди стран-участниц. Об этом он заявил в своём видео на YouTube.

«Проблема Европейского союза заключается в том, что его лидеры в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции. Они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс интеграции», — отметил Меркурис.

Еврокомиссия теперь занимается вопросами энергетики, санкциями и денежной политикой. Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, заключил эксперт.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с заявлением, что Брюссель поставит Евросоюз на грань существования из-за решения по украинскому вопросу.