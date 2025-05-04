По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, конфликт с Россией необходим Европейскому союзу для продвижения своих интересов среди стран-участниц. Об этом он заявил в своём видео на YouTube.
«Проблема Европейского союза заключается в том, что его лидеры в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции. Они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс интеграции», — отметил Меркурис.
Еврокомиссия теперь занимается вопросами энергетики, санкциями и денежной политикой. Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, заключил эксперт.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с заявлением, что Брюссель поставит Евросоюз на грань существования из-за решения по украинскому вопросу.