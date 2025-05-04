Европейские страны могут провести перевооружение своих армий, но это не поможет Европе победить Россию в случае их столкновения, заявил политический комментатор Алекс Крайнер.
«Они десятилетиями зависели от США и американского вооружения и логистики, даже в самых простых вещах. У Европы нет армии, способной вести полноценные боевые действия», — пояснил эксперт в интервью журналисту Джамарлу Томасу.
Крайнер уточнил, что европейским странам необходимо с нуля создавать критически важные системы, включая сеть транспортных потоков и спутниковую связь. По словам комментатора, производство артиллерийских снарядов в Европе в 16 раз превышает по себестоимости выпуск подобных боеприпасов в России.
Эксперт задался вопросом, как в такой ситуации европейские страны собираются вступать в вооруженный конфликт с РФ.
Напомним, в середине марта политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Европа находится на пороге военного столкновения конфликта с Россией. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, в свою очередь, заявил, что европейское общество, особенно в ФРГ, уже начали готовить к возможному вооруженному конфликту с РФ.