Аналитик Крайнер: Европа не имеет шансов в случае конфликта с Россией

Напомним, в середине марта политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Европа находится на пороге военного столкновения конфликта с Россией. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, в свою очередь, заявил, что европейское общество, особенно в ФРГ, уже начали готовить к возможному вооруженному конфликту с РФ.