В Румынии начались выборы президента

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны.
На пост главы государства выдвинуты 11 кандидатов, среди которых лидер оппозиционной партии Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии Крин Антонеску, экс-глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою и другие.
Избирательные пункты начали работать в 7:00 и продолжат принимать голоса до 21:00. Проживающие за рубежом граждане могут проголосовать в течение трех дней — для них участки открылись 2 мая.
По законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.
Ранее сообщалось о задержании прилетевшего освещать выборы в Румынии корреспондента RT Чея Боуза. Позже стало известно, что его депортировали.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слухи о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются безумием и ложью.