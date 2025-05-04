ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.
«В мемориальном комплексе “Парк Победы”, расположенном в Алмазарском районе столицы, запланированы работы по подготовке к Дню памяти и почестей. В рамках этих мероприятий в государственном музее “Шон-Шараф”, входящем в состав комплекса, будут размещены новые экспозиции» — указано в Telegram-канале военного ведомства.
Для подготовки новых экспозиций
Также на территории комплекса проведут уборку и дезинфекцию.
Напомним, что мемориальный комплекс «Парк Победы» был построен в Ташкенте в 2020 году к 75-летию Победы. Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свою эмоциональную окраску. Здесь есть зоны ужасов войны, зоны героизма, стойкости и самоотверженности воинов, зона скорби, зоны радости и благодарности. На территории парка находятся музей «Шон-Шараф», библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь ежегодно проводят официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая.
Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.
Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.
В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.