К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции

Напомним, что мемориальный комплекс «Парк Победы» был построен в Ташкенте в 2020 году к 75-летию Победы. Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свою эмоциональную окраску. Здесь есть зоны ужасов войны, зоны героизма, стойкости и самоотверженности воинов, зона скорби, зоны радости и благодарности. На территории парка находятся музей «Шон-Шараф», библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь ежегодно проводят официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая.