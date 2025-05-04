В Румынии начались повторные президентские выборы

Особенностью нынешних выборов стало отсутствие порога явки — голосование будет признано состоявшимся независимо от количества принявших в нём участие граждан. Румыны, проживающие за границей, получили возможность проголосовать в течение трёх дней — для них участки открылись ещё 2 мая.
В президентской гонке участвуют 11 кандидатов:
Джеордже Симион (AUR);Никушор Дан (независимый);Крин Антонеску (правящая партия);Елена Ласкони (USR);Виктор Понта (независимый);Кристиан Терхеш (национал-консерваторы);Лавиния Шандру (социал-либералы);Джон-Ион Бану (Natiunea Romana);Силвиу Предою (экс-глава разведки);Даниел Фунериу (экс-министр образования).
Согласно румынскому законодательству, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдёт, через две недели состоится второй тур между двумя лидерами.
Напомним, в ноябре прошлого года проводился первый тур, который выиграл независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако в декабре Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на серьёзные нарушения. В феврале Джеорджеску был обвинён в шести преступлениях, включая распространение ложной информации. После румынский ЦИК отклонил его заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны.