В Румынии начались повторные президентские выборы

В воскресенье, 4 мая, во всех населённых пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Это голосование, проводимое раз в пять лет, началось в 7:00 по местному времени и продлится до 21:00. Для участия по всей стране организовано почти 19 тысяч избирательных участков.