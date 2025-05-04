Вице-спикер парламента Словакии заявил о возможной мировой войне

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину «сил сдерживания». Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а «силы сдерживания» не будут миротворцами. Их целью станет «сдерживание» России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.