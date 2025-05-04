Непризнание США Крыма частью России может дать Украине повод для будущей агрессии. На это обращает внимание газета Financial Times. Издание отмечает, что подобная позиция Запада оставляет Киеву возможность «вернуть территории» силовым путём.
«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в публикации.
В материале рассматриваются два возможных сценария развития событий. В «оптимальном для Запада варианте» предполагается размещение международных миротворческих сил вдоль линии соприкосновения и ускоренное вступление Украины в ЕС. Альтернативой может стать заморозка конфликта по образцу корейского с признанием текущих границ, включая российский статус Крыма.
Недавно специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты готовы пойти на уступки в территориальном вопросе ради урегулирования конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.