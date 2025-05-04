FT: Киев может возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

В материале рассматриваются два возможных сценария развития событий. В «оптимальном для Запада варианте» предполагается размещение международных миротворческих сил вдоль линии соприкосновения и ускоренное вступление Украины в ЕС. Альтернативой может стать заморозка конфликта по образцу корейского с признанием текущих границ, включая российский статус Крыма.