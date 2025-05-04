Киев готовит санкции против помогающих России стран. Военная операция, день 1166-й

9:01 Большинство граждан Венгрии выступают за вступление Украины в Евросоюз, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Так он прокомментировал слова премьер-министра страны Виктора Орбана, который сказал, что вступление Украины в ЕС создаст угрозу для Венгрии и обанкротит Будапешт.
8:48 ВСУ за неделю после освобождения Курской области применили более 70 беспилотников для ударов по территории региона, подсчитало РИА Новости.
8:37 В Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
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8:21 Если в мирном соглашении по Украине не будет заложено условие признания сокращения ее территории какой-либо страной, то это может привести к возобновлению борьбы, пишет Finanical Times.
8:16 Украина готовит санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
8:09 В Киеве ночью произошли взрывы, писала «Страна.ua». Киевская городская военная администрация сообщала о работе ПВО.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников на Ростовской, Белгородской и Брянской областями — Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1166-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.