Киев готовит санкции против помогающих России стран. Военная операция, день 1166-й

Средства ПВО сбили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями. В Киеве ночью произошли взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции. Finanical Times сообщила, что если в мирном соглашении по Украине не будет заложено условие признания сокращения ее территории какой-либо страной, то это может привести к возобновлению борьбы. Газета.Ru ведет хронику событий.