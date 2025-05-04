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Глава МО Индии может не поехать в Москву 9 мая из-за теракта в Пахалгаме

Вместо главы оборонного ведомства Индию, вероятно, представит его заместитель Санджай Сетх.

Источник: Аргументы и факты

Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может не поехать в Москву на 80-летие со Дня Победы в ВОВ из-за теракта в Пахалгаме, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что вместо Сингха Индию может представить его заместитель Санджай Сетх.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек.

Свое участие в параде Победы в столице подтвердили лидеры более 20 стран, среди них главы Сербии, Бразилии, Словакии, Венесуэлы и многие другие.

Накануне в Словакии подтвердили намерение Фицо приехать в Москву на День Победы.