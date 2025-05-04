PTI: Глава МО Индии может не прибыть на 9 Мая в Москву из-за теракта в Пахалгаме

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, вероятно, не примет участие в московском параде в честь Дня Победы 9 мая. Как сообщает агентство PTI со ссылкой на правительственные источники, вместо него Индию может представлять заместитель министра Санджай Сетх.
По информации источников, изменение планов связано с обострением ситуации на границе с Пакистаном. Поводом стало нападение боевиков в районе Пахалгама (союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которого погибли 26 человек.
Напомним, Сингх должен был представить Индию на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку приглашенный российской стороной премьер-министр Нарендра Моди не сможет принять участие в торжествах.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Индия будет представлена на параде Победы, но не на высшем уровне.
Как KP.RU писал ранее, на парад Победы в Москве 9 мая приедет значительное количество глав государств. Так, к примеру, собственное участие уже подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин.