Ожидание до 8 часов: Учения эстонцев привели к огромной очереди на границе с Россией

В течение дня после открытия время ожидания для желающих пересечь границу с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов. Первые прибывшие, стремящиеся попасть на пункт пропуска, начали занимать очередь уже в 2 часа ночи, хотя официально КПП начинает работать с 7:00.