Президент Кубы прилетит в Москву через несколько часов

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибудет в Москву через несколько часов. Он прилетит на празднование 9 Мая. Об этом он написал в соцсети Х.
— Через несколько часов мы будем в дорогой России, — написал он.
Он заявил, что для него честь присутствовать на Красной площади в день 80-летия Победы. Он также сообщил, что кубинские представители примут участие в Параде Победы, и подчеркнул значимость этого события.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москву на 9 Мая прибудет глава КНР Си Цзиньпин. По его словам, для России это имеет большое значение.
Кроме того, в этот день российскую столицу посетят президенты Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев соответственно.
Помимо этого, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Россия в целом планирует пригласить на празднование Дня Победы делегации из стран антигитлеровской коалиции. Например, ветеранам боевых действий, общественникам и политикам.