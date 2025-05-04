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Премьер Словакии Фицо хочет провести несколько встреч в России 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в Москве во время памятных мероприятий 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

Фицо хочет обсудить некоторые вопросы в Москве.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в Москве во время памятных мероприятий 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день», — передает слова Гашпара РИА Новости. Он добавил, что Фицо также планирует встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой и российскими представителями.

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и на празднование ожидаются визиты множества высокопоставленных гостей, включая президентов Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и премьер-министра Словакии. Кроме того, планируется участие лидеров ряда других стран СНГ.