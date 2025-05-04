Премьер Словакии Фицо хочет провести несколько встреч в России 9 мая

«Он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день», — передает слова Гашпара РИА Новости. Он добавил, что Фицо также планирует встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой и российскими представителями.