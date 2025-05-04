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Зеленский грозится обложить санкциями всех, кто помогает России

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против тех стран, которые оказывают поддержку России. Соответствующая публикация появилась в соцсетях главаря киевского режима.

Источник: Life.ru

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — написал Зеленский на английском языке.

При этом он не стал уточнять, о каких конкретно государствах идёт речь.

Ранее во Франции заявили, что Евросоюз разрабатывает семнадцатый пакет санкций в отношении России. Глава французского МИД Барро пояснил, что так блок собирается поддержать инициативу американского сенатора Линдси Грэма*, который также недавно угрожал РФ «сокрушительными санкциями».

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.