Зеленский грозится обложить санкциями всех, кто помогает России

Ранее во Франции заявили, что Евросоюз разрабатывает семнадцатый пакет санкций в отношении России. Глава французского МИД Барро пояснил, что так блок собирается поддержать инициативу американского сенатора Линдси Грэма*, который также недавно угрожал РФ «сокрушительными санкциями».