Зеленский раскритиковал Орбана за слова о вступлении Украины в ЕС

«Зеленский сказал, что, по опросам, “70% выступают за вступление Украины в ЕС”. И связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии (они состоятся через год)», — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Венгрия делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров». Как пишет «Страна», украинский лидер таким образом устроил «новую заочную перепалку» с властями Венгрии.
Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.
В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.