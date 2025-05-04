Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский раскритиковал Орбана за слова о вступлении Украины в ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана после заявления последнего о невозможности вступления Украины в ЕС. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Источник: Reuters

«Зеленский сказал, что, по опросам, “70% выступают за вступление Украины в ЕС”. И связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии (они состоятся через год)», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Венгрия делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров». Как пишет «Страна», украинский лидер таким образом устроил «новую заочную перепалку» с властями Венгрии.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.

В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.