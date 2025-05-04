Президентский оркестр, гимн СССР, который спели всем миром: На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения 22 солдат, освобождавших Молдову от фашистов

На Мемориале в Шерпенах прошла церемония захоронения останков 22 неизвестных солдат Красной армии.
Под звуки гимна СССР в исполнении президентского оркестра Молдовы. Подпевали все, кто был на церемонии.
Президентский оркестр в Шерпенах. Фото: soldat_pobedi.
Церемония проходила 3 мая 2025, накануне Дня Великой Победы.
Впервые с 2020 года на Шерпенском плацдарме звучит музыка русского композитора, Народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерия Михайловича Халилова. «Адажио» в память о героях Великой Отечественной войны.
Перезахоронения на «Шерпенском плацдарме» — напоминание о цене Победы и о том, что война не отпускает даже спустя десятилетия.
— Неизменно в почетном карауле в Шерпенах наши товарищи — Союз офицеров Республики Молдова, Союз ветеранов войны в Афганистане, Ассоциация ветеранов ВМФ имени Маринеско. Люди, знающие что такое честь и достоинство, знающие цену слову «приказ», на Шерпенский плацдарм приезжают без приказа. По зову совести, — сообщил в соцсетях Алексей Петрович, глава Координационного Комитета Победа.
За последние 10 лет на этом кладбище были перезахоронены останки 321 солдата и офицера. Все они покоятся в 15 братских могилах, над которыми установлены гранитные плиты.