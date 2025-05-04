Президентский оркестр, гимн СССР, который спели всем миром: На Шерпенском плацдарме прошла церемония перезахоронения 22 солдат, освобождавших Молдову от фашистов

— Неизменно в почетном карауле в Шерпенах наши товарищи — Союз офицеров Республики Молдова, Союз ветеранов войны в Афганистане, Ассоциация ветеранов ВМФ имени Маринеско. Люди, знающие что такое честь и достоинство, знающие цену слову «приказ», на Шерпенский плацдарм приезжают без приказа. По зову совести, — сообщил в соцсетях Алексей Петрович, глава Координационного Комитета Победа.