Путин заявил об отсутствии необходимости в использовании ядерного оружия в ходе СВО

«Вы правильно сказали. Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Но и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», — ответил президент на вопрос журналиста.