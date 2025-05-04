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Путин заявил об отсутствии необходимости в использовании ядерного оружия в ходе СВО

У России не было необходимости использовать ядерное оружие в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, соответствующий фрагмент документального фильма Россия. Кремль. Путин. 25 лет опубликован 4 мая в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Источник: РИА "Новости"

По словам российского лидера, РФ хотели спровоцировать на совершение ошибок.

«Вы правильно сказали. Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Но и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», — ответил президент на вопрос журналиста.

Он также добавил, что у России достаточно сил и средств для завершения спецоперации до логического завершения с нужным для страны результатом.

Зарубин 30 апреля опубликовал еще один фрагмент фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем Путин выразил благодарность гражданам РФ за оказанное ими доверие. По словам главы государства, без него невозможно ни жить, ни работать.