Реализация подписанного Украиной и США ресурсного соглашения сопряжена с большими трудностями, рассказали газете The Washington Post американские эксперты. Они обратили внимание, что часть указанных в документе мест добычи ископаемых находится в зоне конфликта, а оборудование на украинских добывающих предприятиях безнадежно устарело. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин и вовсе отметила, что сделка может спровоцировать новую войну.
Как отметили авторы статьи, хоть подписанное соглашение несколько и укрепило испорченные отношения Украины и США, ~ее ценность в разрезе глобальной конкуренции за металлы для производства электроники, аккумуляторов и оружия «крайне неопределенна»~.
По мнению опрошенных газетой отраслевых экспертов,
для извлечения хоть какой-либо выгоды из заключенной сделки потребуется как минимум 10 лет. «Реальные поставки титана, графита и лития, важных для передового производства, находятся на далеком горизонте»,
— подчеркнули журналисты.
Специалисты объяснили: контроль Китая над редкоземельными металлами «создает растущие проблемы в экономике и национальной безопасности» США.
«Это [соглашение по ресурсам с Украиной ] абсолютно не решение этих насущных проблем. Это не устраняет ни одну из уязвимостей, которые мы видим, связанных с доминированием Китая над цепочками поставок [редкоземельных металлов] в краткосрочной перспективе», — рассказал директор Глобального энергетического центра Атлантического совета Рид Блэкмор.
Издание акцентировало внимание на том, что стороны договорились о создании фонда для финансирования восстановления Украины, а Штаты получили право на добычу металлов, нефти и газа. Полученная ими прибыль будет считаться оплатой за оказанную военную помощь, однако горнодобывающие компании, мягко говоря, не стремятся начинать работу на Украине.
Все дело в том, что исследования «месторождений советской эпохи» безнадежно устарели. Чтобы начать работу, необходимо вложить кругленькую сумму. К тому же.
на Украине нет залежей ни одного из 17 редкоземельных металлов, которые стали «ахиллесовой пятой» для американских производителей, подчеркнули обозреватели.
~ «Китай вводит экспортный контроль над своими собственными поставками, угрожая морить голодом американские заводы, производящие электронику и системы вооружения»~, — добавили журналисты.
Неудобные недра.
Возможности разработки в рамках сделки будут серьезно ограничены, отметили эксперты. У энергетических компаний есть альтернативные места для добычи нефти и газа, например, Норвегия или Азербайджан. К тому же Штаты могут увеличить поставки своего СПГ в Европу.
«Есть много факторов, которые заставили бы американские компании проявлять осторожность, когда речь идет о нефти и газе на Украине», — объяснил ученый-энергетик из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.
По его словам, ~большая часть запасов газа находится в зоне конфликта, и компании вряд ли захотят инвестировать туда даже в случае заключения мира~.
«Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, будут рассматривать это как конкурентоспособное место для инвестиций. Возможно, некоторые небольшие, независимые компании могут быть готовы взять на себя риск», — предположил он.
По мнению бывшего замдиректора по батареям и критически важным материалам минэнерго США при экс-президенте Джо Байдене Эшли Зумвалт-Форбс, новую шахту на Украине построят в лучшем случае через 10 лет, и только тогда часть добытого доберется до американских промышленников.
«Эта сделка не сдвинет с мертвой точки наши цепочки поставок полезных ископаемых», — подчеркнула она.
По словам Зумвалт-Форбс, Штаты «изо всех сил пытаются собрать деньги на разведку полезных ископаемых» у себя, в Канаде и Австралии.
~ «Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на эти ранние этапы деятельности на Украине»~, — отметила эксперт.
Новая война?
По мнению конгрессвумен, республиканки Марджори Тейлор-Грин, заключение сделки с Киевом может спровоцировать новый вооруженный конфликт. По ее словам, США передали Украине сотни миллиардов долларов, которые там использовали для отмывания денег, а предоставленное оружие «продали нашим же врагам». Владимира Зеленского она назвала диктатором, отменившим выборы, агитировавшим за Байдена и причастным к попытке импичмента президента Дональда Трампа.
«Разве мы не усвоили урок, когда вторглись в Ирак и убили Саддама Хусейна из-за “оружия массового уничтожения”? Нашли ли мы его? И сделала ли нас богатой нефть Ближнего Востока? Ответ — нет, сегодня наш долг составляет $36 трлн»,
— напомнила она.
Тейлор-Грин задалась вопросом, зачем США нужно «оккупировать Украину и тратить неисчислимые суммы» на добычу их полезных ископаемых и «развязывать будущую войну».
«Почему бы нам просто не добывать наши собственные редкоземельные минералы, находящиеся на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад», — добавила конгрессвумен.
По мнению бывшего сотрудника украинского посольства в США Андрея Тележенко, украинские власти продали страну, подписав сделку по редкоземельным металлам.