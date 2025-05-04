Юбилейные выплаты ко Дню Победы получили ветераны и участники Великой Отечественной войны

По 80 тысяч рублей из федерального бюджета начислили участникам и инвалидам войны, их вдовам, а также несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, блокадникам, гражданам, награжденным медалями «За оборону Ленинграда».
По 50 тысяч рублей Социальный Фонд России перечислил труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Выплаты поступили автоматически.
Отметим, до 9 мая «Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления губернатора края с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.