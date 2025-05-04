В Ташкенте прошел II Международный медицинский конгресс стран ШОС — подробности

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Столица Узбекистана в течение двух дней принимала II Международный медицинский конгресс стран Шанхайской организации сотрудничества и ежегодную международную конференцию кардиологов Узбекистана «Современная кардиология: от профилактики до высоких технологий». Об этом сообщает пресс-служба ШОС.
В своем выступлении заместитель генсека ШОС Сохайл Хан подчеркнул необходимость проведения профильных мероприятий, способствующих экспертному обмену опытом и знаниями в области медицины и использования передовых технологий.
Особое внимание участники уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.
«В рамках Международного медицинского конгресса и Конференции кардиологов были проведены более 40 тематических круглых столов и форумов, в которых приняли участие около 2 тыс. делегатов из 30 стран мира», — говорится в сообщении.
По итогам работы Конгресса приняли коммюнике, где подтвердили намерение проводить подобные мероприятия регулярно.
Организаторы: Минздрав РУз, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии и Ассоциация кардиологов Узбекистана совместно с медицинскими сообществами стран ШОС.
Для справки: Первый международный медицинский конгресс стран ШОС состоялся