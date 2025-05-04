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В Ташкенте прошел II Международный медицинский конгресс стран ШОС — подробности

Особое внимание уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Источник: ШОС

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Столица Узбекистана в течение двух дней принимала II Международный медицинский конгресс стран Шанхайской организации сотрудничества и ежегодную международную конференцию кардиологов Узбекистана «Современная кардиология: от профилактики до высоких технологий». Об этом сообщает пресс-служба ШОС.

В своем выступлении заместитель генсека ШОС Сохайл Хан подчеркнул необходимость проведения профильных мероприятий, способствующих экспертному обмену опытом и знаниями в области медицины и использования передовых технологий.

Особое внимание участники уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

«В рамках Международного медицинского конгресса и Конференции кардиологов были проведены более 40 тематических круглых столов и форумов, в которых приняли участие около 2 тыс. делегатов из 30 стран мира», — говорится в сообщении.

По итогам работы Конгресса приняли коммюнике, где подтвердили намерение проводить подобные мероприятия регулярно.

Организаторы: Минздрав РУз, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии и Ассоциация кардиологов Узбекистана совместно с медицинскими сообществами стран ШОС.

Для справки: Первый международный медицинский конгресс стран ШОС состоялся 27—28 марта 2024-го в Бишкеке.