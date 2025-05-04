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МИД назвал цель киевского режима в конфликте с Россией

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Истинная цель киевского режима состоит не в достижении мира, а в обогащении за счет Запада и распространении неонацистской идеологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира. Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой ещё и воруют предоставляемые миллиарды», — сказала она телеканалу ТВЦ.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях картинку с Зеленским, смотрящим на горящий Кремль.

Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.

В МИД России назвали Зеленского о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России», прямой угрозой, «это классическая угроза террориста международного масштаба».