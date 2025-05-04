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Путин рассказал, почему в 2014 году принял решение о поддержке Крыма

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».