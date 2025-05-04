«И точка»: Фицо дал ответ о поездке на парад Победы

В Кремле заявили, что реакция Киева на инициативу о перемирии — «это тест на готовность Украины к миру». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал на озвученные президентом проблемы с 30-дневным прекращением огня. Путин в марте говорил, что Россия «в целом за, но есть нюансы», в частности возникают вопросы об использовании этого времени Украиной.