«И точка»: Фицо дал ответ о поездке на парад Победы

Он раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев не сможет гарантировать безопасность представителей других стран, которые приедут в Россию для участия в параде. По словам Фицо, безопасность находится в руках российских организаторов.
«Я как раз собираюсь на празднование 80-летия. И точка», — подчеркнул он.
Словацкий премьер добавил, что в поездку с ним отправятся двое студентов, передает Dennik N. Также в Россию приедут несколько депутатов, но они не войдут в состав официальной делегации, рассказал он.
Российский президент Владимир Путин объявил перемирие с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая и призвал Украину последовать этому примеру. Россия предупредила об «адекватном и эффективном ответе» при несоблюдении режима прекращения огня Украиной. Зеленский в ответ предложил ввести 30-дневное перемирие. «Невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — пояснил он.
В Кремле заявили, что реакция Киева на инициативу о перемирии — «это тест на готовность Украины к миру». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал на озвученные президентом проблемы с 30-дневным прекращением огня. Путин в марте говорил, что Россия «в целом за, но есть нюансы», в частности возникают вопросы об использовании этого времени Украиной.
Накануне портал Tvnoviny сообщил об ухудшении состояния здоровья Фицо и отменах его встреч в мае. Лидер фракции словацкого премьера в парламенте Smer Ян Рихтер заявил, что состояние здоровья Фицо хорошее, а проблемы могут быть психологического характера в связи с приближающейся годовщиной покушения на политика (15 мая). Рихтер заверил, что Фицо не менял планы на визит в Москву.
В ЕС предупреждали о последствиях для европейских политиков, которые поедут в Москву на парад. Кроме Фицо ожидается участие президента Сербии Александра Вучича, который сказал, что не собирается менять свои планы. Фицо же заявил, что выступавшая с предупреждениями из-за поездок глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не может «указывать» ему.