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Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».