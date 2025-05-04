Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин

«Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».