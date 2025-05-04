Фицо назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве

Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провел серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", — объяснила Захарова.