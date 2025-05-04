Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

Комментируя ситуацию с минскими соглашениями, Путин рассказал, что Россия согласилась на них, потому что не могла в них не верить.
«И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.