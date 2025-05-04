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Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности и экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя ситуацию с минскими соглашениями, Путин рассказал, что Россия согласилась на них, потому что не могла в них не верить.

«И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.