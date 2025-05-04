Депутаты от ПАС переехали за 4 года из хрущевок в огромные особняки и обзавелись «теслами»: В декларациях стоимость двухэтажных домов — по цене однокомнатной квартиры на окраине Кишинева

«Во-первых, этот Lexus привезен из Америки, где уже 9 лет живет мой сын. У него там компания в сфере ИТ. Мой сын отправил Lexus поврежденным. Он планирует вернуться в страну и старается создать здесь базу. Машину приобрели в 2023 году, но потребовалось время, чтобы доставить ее в страну, затем — чтобы отремонтировать, и она стала функциональной позднее», — объяснила депутат, почему автомобиль не был включен в декларацию, поданную в 2024 году в НОН, а появился только в 2025 году.