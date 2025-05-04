Депутаты от ПАС переехали за 4 года из хрущевок в огромные особняки и обзавелись «теслами»: В декларациях стоимость двухэтажных домов — по цене однокомнатной квартиры на окраине Кишинева

В Молдове сравнили декларации об имуществе депутатов от правящей партии ПАС, которые они подали в 2021 году, когда вошли в Парламент, с декларациями 2025 года, когда их мандат подходит к концу.
ZdG выяснила, что не менее 29 депутатов от правящей партии в течение последних четырех лет совершали крупные покупки.
По словам народных избранников, их покупки финансировались за счет банковских кредитов, подарков, доходов в виде дивидендов или от продажи другого имущества.
Партия «Действие и солидарность» (ПАС) провела в Парламент Республики Молдова 63 депутатов по итогам выборов в июле 2021 года. Некоторые не увеличили свое состояние за время мандата или не приобретали значимое имущество,
Депутаты в новых домах
Депутат Виктор Спыну пришел в Парламент, владея квартирой площадью 44 квадратных метра стоимостью 630 тысяч леев, но за четыре года пребывания в Парламенте расширил свою недвижимость.
В 2023 году Спыну стал владельцем дома площадью 140 квадратных метров, за который, по его словам, заплатил 60 тысяч евро (примерно 1,2 миллиона леев), хотя рыночная стоимость дома составляет около 120 тысяч евро (примерно 2,3 миллиона леев). Он был построен на участке площадью около 4 соток, который обошелся ему в 10 тысяч евро, и расположен в коммуне Мэгдэчешть — селе примерно в 20 км от Кишинева. Ремонт длился год, и в сентябре 2024 года Спыну переехал в новое жилье, а старую квартиру сдал в аренду.
Кроме зарплаты супругов Спыну за четыре года мандата, в 2022 году, когда он сыграл свадьбу, депутат указал в декларации об имуществе и личных интересах около 525 тысяч леев в виде подарков на свадьбу и около 425 тысяч леев в виде дивидендов от компании Leadgen, занимающейся созданием сайтов, которую он основал в 2015 году. Эти деньги он позже положил на банковский счет.
После покупки дома Спыну не указал ни одного банковского счета в документах, поданных в НОН.
«Зарплата депутата вполне достойная для нашей страны, но не работа в Парламенте помогла мне построить дом», — объяснил Спыну происхождение средств.
Особняк парламентария
В 2023 году семья депутата Виорела Барда также официально стала владельцем дома стоимостью несколько миллионов леев после того, как получила в дар жилое здание площадью более 150 квадратных метров в пригороде Кишинева. По словам депутата, дом стоит 2,9 миллиона леев.
Но дом уже числился в декларации об имуществе и личных интересах депутата, когда он пришел в Парламент, только тогда его владелицей была Елена Казак, мать его супруги.
Согласно кадастровым данным, в 2023 году дом перешел в собственность семьи Барда. Депутат заявил, что дом был подарен его тещей, которая работает за границей, а квартира площадью 34 квадратных метра, которой она владела с 1999 года, теперь сдается в аренду.
«Она (мать жены депутата Барда — прим.авт.) купила участок в 2013 году. С тех пор мы постепенно строим дом. Это семейный проект — участвовали и я, и моя жена, и ее мама», — пояснил Барда.
Новая вилла по цене однушки.
Пришедший в Парламент с тремя объектами недвижимости — одной квартирой и двумя домами — депутат Борис Маркоч за время мандата приобрел виллу и коммерческое помещение. Вилла площадью 154 кв. м., купленная в 2022 году, обошлась Маркочу как минимум в 66 тысяч евро и находится за пределами страны. А площадь коммерческого помещения, приобретенного в 2024 году, составляет 232 кв. м, и оно стоит 2,4 миллиона леев. Он сразу же подарил его племяннику.
Однако сам Маркоч утверждает, что депутатская деятельность только навредила компании, так как его должность не позволяла участвовать в публичных тендерах. В результате доходы компании сильно снизились, а сотрудников стало меньше.
Недвижимость за копейки
Депутат Мариана Кушнир также стала владелицей коммерческого помещения площадью 33,8 кв. м. в 2024 году. Она заявила, что получила его в наследство от родителей. Рыночная стоимость объекта составляет 300 тысяч леев. Кушнир не ответила на звонок, чтобы рассказать подробности об этом имуществе.
ХХХ.
Придя в Парламент с двумя жилыми домами площадью 59,2 кв. м. и 58,7 кв. м., в 2022 году депутат Борис Попа приобрел еще один дом площадью 75,8 кв. м., а также три другие единицы недвижимости площадью 61,2 кв. м., 25,2 кв. м. и 9,2 кв. м. — все по цене 24 тысячи леев. Депутат заявил, что новые покупки находятся на одном участке, в селе в Сорокском районе, и именно этим объясняется низкая цена.
«Если хотите, поехали — вы увидите сами, что они не стоят больше», — добавил Попа.
ХХХ.
Для депутата Романа Рошка последние четыре года были благоприятными — он пополнил список своей недвижимости тремя объектами. В 2022 году Рошка приобрел жилой дом площадью 135 кв. м. стоимостью 1,3 миллиона леев в пригороде Кишинева.
Два года спустя, в 2024 году семья депутата стала владельцем дома площадью 52 кв. м. в состоянии под снос, за который, по его словам, они заплатили 660 евро, а также гаража площадью 18 кв. м., за который он отдал 200 евро, — все это на участке в 15 соток стоимостью 13 тысяч евро.
Помимо зарплаты, Рошка получает доход и в виде дивидендов от своей компании ООО Invest Market, которая занимается торговлей одеждой.
«Я купил дом в плачевном состоянии ради участка, так как сам дом уже не подлежит ремонту. Он находится в селе, в Дрокиевском районе. Я купил его на деньги, полученные в виде дивидендов от своей компании», — объяснил Рошка покупку дома за 660 евро.
ХХХ.
Когда депутат Георгий Иким пришел в Парламент, у него была регистрация по месту жительства в доме родителей в селе в Сынжерейском районе площадью 110 кв. м.
В 2021 году, став депутатом, он указал в декларации об имуществе и личных интересах квартиру, которую снимал.
Однако в 2024 году Иким приобрел квартиру площадью около 95 кв. м. и стоимостью примерно 2,5 миллиона леев, которая стала первой недвижимостью семьи Иким.
«Это первое жилье, которое я купил в своей жизни. В Кишиневе, в секторе Чеканы. Я приобрел квартиру по программе Prima Casă+. Квартира была в “белом” варианте, но в эту сумму входит и ремонт», — пояснил Иким.
ХХХ.
Депутат Раду Мариан также переехал в новую квартиру в 2023 году, во время своего депутатского мандата. Квартира площадью 63 кв. м. и стоимостью 72 тысячи евро (около 1,4 миллиона леев), рыночная стоимость которой оценивается в 130 тысяч евро, не является новинкой в декларации об имуществе и интересах депутата, так как согласно ранее поданным декларациям, Мариан снимал ее с 2020 года.
«Я оплачиваю ее в рассрочку, и пока не выплачу всю сумму, у нас совместное право собственности. Я еще не выплатил всю сумму. На данный момент я заплатил около 30 тысяч евро», — сказал Мариан для ZdG.
ХХХ.
И депутат Мария Панку, пришедшая в Парламент с двумя объектами недвижимости — квартирой площадью 38 кв. м. и домом площадью 45 кв. м, — стала владелицей квартиры площадью 63 квадратных метра после того, как получила 36 тысяч евро (около 640 тысяч леев) от продажи квартиры. За новое жилье депутат заплатила 83 тысячи евро (около 1,4 миллиона леев). По ее словам, такова рыночная стоимость недвижимости. Но в последующих декларациях Панку дом площадью 45 кв. м. уже не упоминается, и депутат не указала, что продала его.
ХХХ.
Депутат Валентина Маник во время своего мандата также увеличила свое имущество. Вскоре после получения мандата, в 2022 году депутат приобрела квартиру площадью 77 кв. м., стоимостью около 54 тысяч евро. Через год Валентина Маник вложила около 160 тысяч леев в гараж площадью 23,1 кв. м.
Депутат от ПДС пришла в Парламент с двумя квартирами и гаражом, приобретенными в период с 1992—1998 гг., общая заявленная стоимость которых составляет 178 тысяч леев.
Как старая, так и новая недвижимость находится в городе Хынчешть. Маник заявила, что при покупке новых объектов использовала "сбережения и средства, полученные по наследству.
ХХХ.
Одним объектом недвижимости во время мандата обзавелся и депутат Адриан Белый. Придя в Парламент с двумя квартирами, купленными в 2018 и 2020 годах, а в 2023 году Белый, врач по профессии, стал владельцем еще одной квартиры площадью 58,9 кв. м., которую он получил в дар от родителей. Они купили недвижимость в 2018 году за 37 тысяч евро.
Парламентарии с Tesla, Lexus и машинами из автосалона
Находясь в Парламенте, Борис Маркоч сменил автомобиль марки BMW 2019 года выпуска на более новый BMW 2022 года. В 2022 году депутат продал свой старый автомобиль, получив за него 740 тысяч леев, а год спустя заплатил 1,1 миллиона леев за покупку нового BMW.
С 2023 года депутат от ПДС Дориан Истратий владеет электромобилем марки Tesla, произведенным в 2021 году, стоимостью более 600 тысяч леев. По словам Истратий, электромобиль, купленный на аукционе в США за 18 500 долларов, «заменил старую машину» марки Skoda Superb, от продажи которой он получил 110 тысяч леев.
Анжела Мунтяну-Пожога вошла в Парламент с двумя автомобилями марки Volkswagen, приобретенными в 2017 и 2020 годах, а в период своего депутатского мандата указала в декларации об имуществе и личных интересах еще один аксессуар на четырех колесах — Lexus 2023 года выпуска, ввезенный из США с дефектами по цене 45 тысяч долларов США.
Хотя машина была приобретена в 2023 году, депутат не указала ее в декларации об имуществе и личных интересах, поданной в 2024 году, хотя несколько пыталась ее исправить. Lexus был указан только в 2025 году.
«Во-первых, этот Lexus привезен из Америки, где уже 9 лет живет мой сын. У него там компания в сфере ИТ. Мой сын отправил Lexus поврежденным. Он планирует вернуться в страну и старается создать здесь базу. Машину приобрели в 2023 году, но потребовалось время, чтобы доставить ее в страну, затем — чтобы отремонтировать, и она стала функциональной позднее», — объяснила депутат, почему автомобиль не был включен в декларацию, поданную в 2024 году в НОН, а появился только в 2025 году.
Депутат Лилиана Гросу также вложилась в два автомобиля в период с 2023 по 2024 год: Renault Scenic 2015 года выпуска, купленный за 120 тысяч леев, и Peugeot 5008 2018 года выпуска, купленный за 150 тысяч леев.
В 2023 году депутат Василий Порцевски также инвестировал 2 тысячи евро в покупку автомобиля марки Toyota 2004 года выпуска.
Семья депутата Дойны Герман к концу ее мандата указала в декларации об имуществе и личных интересах две новые покупки: Skoda Superb Combi 2020 года выпуска, купленную за 16,5 тысячи евро, и Ford Transit 2020 года выпуска, купленный за 5,5 тысячи евро.
В 2024 году депутат Олег Канацуй также инвестировал 7 тысяч евро в автомобиль марки BMW.
Помимо трех автомобилей, указанных с момента прихода в Парламент, в 2023 году в гараже депутата от ПАС Адриана Кептонар появился еще один автомобиль — Ford Kuga 2018 года выпуска стоимостью около 320 тысяч леев. В том же году Кептонар оформил два кредита, каждый на сумму 100 тысяч леев.
«Мы приобрели семейный автомобиль, на котором жена возит детей в детский сад. Это первый автомобиль, купленный с тех пор, как я стал публичным лицом», — пояснил Кептонар.
Когда Марчела Адам пришла в Парламент, ее семья владела автомобилем Renault Symbol 2012 года выпуска, оцененным в 57 тысяч леев. В 2024 году семья Адам добавила к своему транспорту машину Kia Sportage того же года выпуска за 490 тысяч леев. В том же году семья депутата взяла кредит на сумму 400 тысяч леев.
В 2021 году Лилиана Николаеску-Онофрей пришла в Парламент, владея автомобилем Honda Accord 2002 года выпуска стоимостью около 8 тысяч евро. После четырех лет парламентской деятельности ее семья приобрела автомобиль марки Kia 2025 года выпуска, за который, как сообщается, они заплатили около 475 тысяч леев. Депутат заявила, что покупку облегчил банковский кредит в 230 тысяч леев и сбережения.
Во время мандата парламентарий Мария Гонца и ее семья стали владельцами двух автомобилей: BMW X3, ввезенного из США примерно за 300 тысяч леев (рыночная стоимость — 550 тысяч леев), и Opel Grandland, купленного на аукционе за границей примерно за 165 тысяч леев (рыночная стоимость — 250 тысяч леев). Оба автомобиля были произведены в 2020 году и куплены в 2025 году.
За четыре года мандата депутат Василий Грэдинару приобрел автомобиль марки Skoda Superb 2018 года выпуска стоимостью 21 тысяча евро (около 400 тысяч леев). Это произошло после того, как в 2023 году он продал два автомобиля: Ford Mondeo за 200 тысяч леев и Renault Captur за 180 тысяч леев.
Семья депутата Александра Трубка также приобрела две машины за время депутатского мандата. В 2023 году семья Трубка купила Renault Kadjar 2017 года выпуска, который стоил около 11 500 евро, а годом позже, в 2024 году депутат приобрел автомобиль марки Skoda Kodiaq, за который, по его словам, заплатил 24,8 тысячи евро. В том же году Трубка продал старый автомобиль за 250 тысяч леев и взял кредит в размере 200 тысяч леев в Moldindconbank.
Помимо официальных доходов, указанных семьей Трубка, в 2023 году после свадьбы они получили 28 тысяч евро в виде подарков, а в 2024 году — еще 15,6 тысячи леев на крестины. Также в 2024 году жена депутата Дойна Трубка получила от своей матери ещё 48 тысяч евро в виде подарка.
Трубка заявил, что эти 48 тысяч евро — это деньги, которые мать его жены получила от продажи квартиры в 2023 году.
«Это было семейное соглашение: имущество в селе переходит в собственность сестры моей жены, а деньги от продажи квартиры в Кишиневе достаются моей жене. Я, если честно, был против, чтобы было понятно, но не могу идти против ее решения. Все было прозрачно, я настаивал, чтобы это было оформлено официально, чтобы потом не возникало таких вопросов, как сейчас», — сказал он.
Трубка добавил, что эти четыре года работы в государственном секторе «совсем не были легкими, и если бы не подарки от семейных мероприятий, было бы труднее».
Депутат Марина Морозова пришла в Законодательный орган, владея автомобилем Volkswagen Tiguan, выпущенном в 2015 году и приобретенном за 350 тысяч леев. В 2022 году семья депутата оформила кредит в размере 285 тысяч леев и в том же году купила Volvo XC90 по цене 560 тысяч леев. В последний год своего мандата Морозова продала автомобиль, который у нее был, когда она пришла в Парламент, за 180 тысяч леев, взяла кредит на 287 тысяч леев и купила Toyota RAV 4 HYBRID 2020 года выпуска по цене 490 тысяч леев.
Когда депутат Юлия Даскэлу пришла в Парламент, у нее был автомобиль Volvo XC90, выпущенном в 2010 году, который, по ее словам, она продала в 2022 году за 10 тысяч леев. В том же 2022 году Даскэлу инвестировала 300 тысяч леев в поврежденный Mercedes GLE 250 2015 года выпуска, рыночная стоимость которого составляет 575 тысяч леев.
В 2022 году депутат Анна Оглиндэ, которая пришла в Парламент, владея двумя автомобилями — Mitsubishi ASX 2013 года выпуска и Daewoo Nexia 2003 года — приобрела автомобиль марки Hyundai Tucson, также 2022 года выпуска, на который, по ее словам, потратила 465 тысяч леев. В том же году Оглиндэ продала автомобиль марки Mitsubishi ASX за 140 тысяч леев.
В 2022 году депутат Ион Бабич приобрел автомобиль марки Hava H6 за 400 тысяч леев.
И депутат Виктор Спыну в том же году поменял свой Nissan Qashqai на Peugeot 2018 года выпуска, за который, по его словам, заплатил 390 тысяч леев.
А депутат Роман Рошка приобрел автомобиль марки Volkswagen Sharan, за который, как он заявил, заплатил 287 тысяч леев — это вторая машина в семье Рошка.
В том же году и законодатель Петр Фрунзе приобрел Renault Kadjar 2018 года выпуска по цене 268 тысяч леев.
Под конец мандата депутат Виталий Жакот продал старую машину — Skoda Fabia 2007 года выпуска — за 19 тысяч леев, как он утверждает, и приобрел новый автомобиль — Skoda Octavia 2016 года выпуска за 197 тысяч леев.
Депутат Евгений Синкевич под конец мандата также купил свою первую машину — Ford Focus 2018 года выпуска, приобретенный за 11 тысяч евро, после того как, по его словам, взял в долг у своей бабушки Юлианы Бондаренко.
Депутаты с недавно открытым бизнесом.
Осенью 2024 года депутат Александр Трубка основал компанию «ООО QNA Consulting», сферой деятельности которой является консалтинг. «Фактической деятельности нет, есть лишь небольшие обороты, потому что оплачивается только администратор. Это связано с моими планами на будущее», — сказал Трубка о своей компании.
Также в 2024 году семья законодателя Олега Канацуй открыла еще одну компанию — ООО Monolit Beton, которая занимается производством бетона. Депутат заявил, что новая компания еще не начала свою деятельность и до настоящего момента не получила прибыли. Канацуй пришел в Парламент, уже управляя тремя другими компаниями.
В сентябре 2023 года и депутат Петр Фрунзе зарегистрировал новую компанию — ООО Smart Box Modul, которая занимается оптовой торговлей. У Фрунзе есть еще четыре компании, которыми он владел уже на момент прихода в Парламент.
Автор: Мэриуца Нистор.
Источник: zdg.md.