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Форум ЯМЭФ должен вернуться в Крым — Госсовет РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет снова проходить в Крыму, как только позволит логистика, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

ЯМЭФ в 2024 году прошел в столице Башкортостана Уфе. Решение о переносе форума было принято из-за ограничения по перелетам в Крым, связанным с проведением СВО.

«Мы все для этого будем делать, ориентироваться на логистику. С главой республики Сергеем Аксеновым мы уже обсуждали этот вопрос. Интерес к нашему форуму большой. Крым только набирает свою привлекательность, поэтому для нас важно проводить этот форум», — сказал Константинов.

Ялтинский международный экономический форум — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводилось с 2015 года в Крыму. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.