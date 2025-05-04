Форум ЯМЭФ должен вернуться в Крым — Госсовет РК

ЯМЭФ в 2024 году прошел в столице Башкортостана Уфе. Решение о переносе форума было принято из-за ограничения по перелетам в Крым, связанным с проведением СВО.
«Мы все для этого будем делать, ориентироваться на логистику. С главой республики Сергеем Аксеновым мы уже обсуждали этот вопрос. Интерес к нашему форуму большой. Крым только набирает свою привлекательность, поэтому для нас важно проводить этот форум», — сказал Константинов.
Ялтинский международный экономический форум — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводилось с 2015 года в Крыму. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.