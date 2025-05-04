Жилищные кредиты и подъёмные: как молодых специалистов будут привлекать в сёла

В 2025 году для реализации программы выделено 25 миллиардов тенге, что позволит обеспечить жильем около 2,8 тыс. специалистов, которые поедут работать в сельскую местность. Программа предоставляет участникам бюджетные кредиты на покупку или строительство жилья. Кредиты выдаются на срок до 15 лет, а также предлагается единовременное пособие в размере 100 МРП.