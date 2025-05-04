Путин рассказал о постоянных мыслях о будущем преемнике

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но всё-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал он.