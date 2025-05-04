Путин назвал причину начала СВО

Западные страны после распада Советского Союза мечтали разделить Россию как минимум на четыре небольших государства и даже не скрывали своих враждебных планов, отметил глава государства. Никто из мировых лидеров не пытался даже задуматься о суверенитете РФ. Путин напомнил, что в своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году твёрдо заявил Западу, что наша страна «будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще».
«И вот это я хотел донести до наших партнёров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют своё отношение к России. Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», — пояснил российский лидер.
Также Путин заявил, что, подписывая Минские соглашения, Россия надеялась на их соблюдение, но партнёры «просто надули». Он отметил, что до 2022 года российские власти отчасти «чего-то не понимали», а отчасти осторожно доверяли партнёрам. По словам Путина, двойная игра западных партнёров при заключении Минских соглашений стала для России ценным опытом, который будет учтён в будущем.