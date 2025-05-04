«Если китайский вампир не сможет сосать американскую кровь, он будет пить кровь Соединенного Королевства и ЕС… И давайте посмотрим правде в глаза: Великобритания была слишком угодливым слугой Коммунистической партии Китая из-за щедрых подарков, которые КНР дарит с тайными условиями, чтобы распространять свою мягкую силу», — заявил Наварро в интервью британской газете Daily Telegraph.
Китай неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую «китайскую угрозу». В Пекине заявляли, что «Китай всегда придерживался принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества», «никогда не стремился к сферам влияния и никогда не нацеливался против какой-либо третьей стороны».
По мнению Наварро, после введения пошлин против Пекина со стороны Вашингтона, Британии и ЕС стоит быть «бдительными», так как они могут стать рынком сбыта для товаров, которые Китай в противном случае продал бы американцам.
При этом он отметил, что торговые переговоры между Америкой и Британией продвигаются «в темпе Трампа, то есть (заключение сделки возможно — ред.) в кратчайшие сроки».
По заявлению британского министерства бизнеса и торговли, власти Великобритании продолжают переговоры с США по заключению экономической сделки для устранения торговых барьеров, однако все еще не исключают никаких ответных мер.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.