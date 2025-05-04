Владимир Путин отметил, что Шрёдера специально отсаживали подальше на официальных мероприятиях, чтобы он не попадал в кадр с действующим канцлером Олафом Шольцем. В качестве примера он привел инцидент в канадском парламенте, где депутаты стоя аплодировали 98-летнему ветерану украинской дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке (Гунько). Этот ветеран обвиняется в убийстве более 500 мирных советских граждан в Львовской области. По этому делу в России возбуждено уголовное дело о геноциде, а Интерпол объявил его в международный розыск.