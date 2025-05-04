FT: Киев может начать наступление на РФ из-за признания Крыма российским

Сегодня американская телекомпания NBC уже писала, что вопрос статуса Крыма занимает центральное место в обсуждениях по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По данным издания, решение проверит принципиальность и стойкость не только Украины, но и всего мира.