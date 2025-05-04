FT: Киев может начать наступление на РФ из-за признания Крыма российским

«Соглашение, в котором Запад избегает официального признания потери украинских территорий, оставит Киеву возможность воевать — или пытаться вернуть земли другими методами — позже», — пишет FT.
По мнению FT, идеальный для Запада сценарий предполагает размещение международных сил вдоль линии разграничения и ускоренное вступление Украины в ЕС. Альтернативой может стать «корейский вариант» — заморозка конфликта с признанием российского статуса Крыма и, возможно, других территорий.
Сегодня американская телекомпания NBC уже писала, что вопрос статуса Крыма занимает центральное место в обсуждениях по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По данным издания, решение проверит принципиальность и стойкость не только Украины, но и всего мира.
О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ему твердят, и он твердеет».