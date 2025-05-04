Глава Тихоокеанского командования армии США раскрыл стратегию по Китаю

По его словам, в качестве поддержки этих подразделений будут задействованы новые ракетные системы, в том числе Typhon, способный поражать корабли, самолеты и наземные цели противника на расстоянии «вплоть до материкового Китая». В 2024 году США отправили их на Филиппины, что вызвало недовольство Пекина. «Если это заставит их дважды подумать, если это заставит их отложить любые мысли о каких-либо агрессивных действиях в отношении Тайваня, которые каким-то образом приведут к воссоединению, пусть так и будет», — сказал Кларк.