Глава Тихоокеанского командования армии США раскрыл стратегию по Китаю

Еще одно такое подразделение «находится в разработке», уточнил он.
По его словам, в качестве поддержки этих подразделений будут задействованы новые ракетные системы, в том числе Typhon, способный поражать корабли, самолеты и наземные цели противника на расстоянии «вплоть до материкового Китая». В 2024 году США отправили их на Филиппины, что вызвало недовольство Пекина. «Если это заставит их дважды подумать, если это заставит их отложить любые мысли о каких-либо агрессивных действиях в отношении Тайваня, которые каким-то образом приведут к воссоединению, пусть так и будет», — сказал Кларк.
Одним из главных преимуществ Китая является «близость к месту событий», в то время как «американские солдаты рискуют опоздать», отмечает WSJ. Кларк считает, что это возможно нивелировать уже сейчас с помощью военных ученый и других мероприятий в регионе, направленных на укрепление сотрудничества с США.
Так, например, сейчас проходят учения Balikatan 25 в Южно-Китайском море. В них принимают участие военнослужащие США, Филиппин и Австралии. Согласно сценарию, одним из маневров стало отражение морского вторжения. Войска расположились в окопах вдоль береговой линии, атаковали предполагаемого противника с помощью высокоточных ракет, зенитного орудия, переносных ракетных комплексов, винтовок и пулеметов под прикрытием патрульного самолета Р-8А Poseidon и беспилотников MQ-9 Reaper, финальным аккордом стала ракетная система HIMARS, которая выпустила шесть учебных ракет по целям в воде, пишет WSJ.
По словам Кларка, действия Китая сближают США и их союзников «быстрее, чем когда-либо». «Наличие серьезного противника, который потенциально готовится к конфликту, заставляет нас укреплять наши отношения и действовать быстрее, — подчеркнул он. — Некоторое из того, что делают наши противники, порой лишает нас дара речи».
Он привел в пример моделирование Китаем возможной блокады Тайваня. Именно поведение Пекина сделало более опасной ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, заключил генерал.
В пресс-службе Минобороны КНР не ответили на запрос WSJ о комментарии.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает с 1980-х годов.
У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Соединенные Штаты могут поставлять в регион оружие для его защиты. Это вызывает напряженность в отношениях с Пекином.
Во время ежегодных военных учений Тайвань обозначил 2027-й как год возможного вторжения армии Китая. Такие же сроки называла бывшая администрация Джо Байдена. Нынешний президент США Дональд Трамп выражал уверенность в том, что вторжения не произойдет, пока Китай возглавляет Си Цзиньпин, утверждал глава американского Минфина Скотт Бессент.